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Русский боец ММА Денис Гольцов – о Кокорине и Мамаеве: «Казнить их надо, десять шкур с них снять»
Никакой пощады врагам пощады.
Российский боец ММА Денис Гольцов выступил за жесткое наказание футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше.
С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», – приводит слова Гольцова «Спорт-Экспресс».
- Сегодня, 18 октября, начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве сообщил, что Кокорина и Мамаева перевели из статуса подозреваемых в обвиняемые.
- Футболистам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои».
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