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Русский боец ММА Денис Гольцов – о Кокорине и Мамаеве: «Казнить их надо, десять шкур с них снять»

Русский боец ММА – о Кокорине и Мамаеве: «Казнить их надо, десять шкур с них снять»
Eurosport

1 час назад

Никакой пощады врагам пощады.

Российский боец ММА Денис Гольцов выступил за жесткое наказание футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить. Я вообще считаю, что они получают несоизмеримо много по сравнению с другими видами спорта, а делают намного меньше.

С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», – приводит слова Гольцова «Спорт-Экспресс».

  • Сегодня, 18 октября, начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве сообщил, что Кокорина и Мамаева перевели из статуса подозреваемых в обвиняемые.
  • Футболистам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои».

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