Агент Смолова: «Зимой мы 3 раза контактировали с «МЮ». Конкретное предложение было от «Вест Хэма»

Агент Федора Смолова Кахор Муминов рассказал, куда мог перейти форвард «Локомотива» до ЧМ-2018.

«До чемпионата мира мы получили от «Краснодара» обещание о продлении контракта. Но после турнира позиция, видимо, изменилась, и разговоры утихли. Возникло четкое понимание, что его время в «Краснодаре» подошло к концу. Плюс у Федора по-прежнему было желание поиграть в Европе. Имелись предложения, на бумаге, как положено.

От кого? Самое конкретное от «Вест Хэма». Был интерес со стороны «Уотфорда». Зимой мы три раза контактировали с «МЮ», были у них в офисе. Но надо понимать – в тех клубах, куда действительно хотелось, Федор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должны сойтись обстоятельства. Либо отпасть первые опции по каким-то причинам, либо яркое выступление Смолова на ЧМ. Например, мы общались с «Наполи», «Вольфсбургом», «Севильей», «Атлетико». Все эти клубы держали Федю как опцию, но ждали чемпионата мира.

По «Вест Хэму». Из Лондона пришла бумага, действительно было предложение на столе. Мы общались с президентом клуба. А потом выяснилось, что тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес был против покупки. Он все время в разговоре возвращался к неудачному опыту Билялетдинова в «Эвертоне». Как и спортивный директор, ныне уволенный уже, Тони Генри. Тот прославился тем, что практически в открытую выступал против приобретения темнокожих, русских и почему-то итальянцев.

Мы почувствовали неоднозначность позиции «Вест Хэма» по Смолову и взяли паузу. А ближе к закрытию окна президент «молотобойцев» вновь вышел на связь и, извинившись, предложил обсудить вариант с арендой. Что, в свою очередь, категорически не устраивало «Краснодар», – цитирует Муминова «Чемпионат».

Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года за 9 миллионов евро.

Федор дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ: в сезонах-2015/16 и 2016/17.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме