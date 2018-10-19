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ВЦИОМ: 86% россиян знают о драке Кокорина и Мамаева, 3% считают, что инцидента на самом деле не было

ВЦИОМ: 86% россиян знают о драке Кокорина и Мамаева, 3% считают, что инцидента на самом деле не было
Eurosport

39 мин. назад

Интересные цифры.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса по инцидентам с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«О драке игроков с чиновником Минпромторга Денисом Паком, гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и избиении водителя ведущей Первого канала знают 86% респондентов.

По мнению 48% опрошенных, в произошедшей драке виноваты футболисты (55% среди тех, кто знает об инциденте). Четверть опрошенных (24%) считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что инцидента не было, а футболистов оболгали.

23% считают, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31% среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). Более половины респондентов (58%) считают, что решение ФК «Краснодар» отстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть с ним договор является правильным. По отношению к Александру Кокорину ситуация схожая: 53% респондентов считают его отстранение правильным решением», – говорится на сайте ВЦИОМ.

  • В телефонном интервью участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
  • Футболистам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои».
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