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«Монако» завел официальную страницу во «Вконтакте»

«Монако» завел официальную страницу во «Вконтакте»
Eurosport

35 мин. назад

За успехами Головина следить стало еще удобнее.

Французский «Монако» завел официальную страницу во «Вконтакте».

«Цели «Монако» просты – быть ближе к своим болельщикам, расширять влияние и создавать инновационный и адаптированный контент.

Это самая большая социальная сеть в России, которая насчитывает более 100 миллионов пользователей. «Монако» желает дать возможность русским болельщикам более пристально следить за успехами Александра Головина – русского полузащитника, который перешел в княжеский клуб этим летом.

Ежедневно «Монако» будет предлагать адаптированный контент, который позволит болельщикам следить за успехами клуба и его игроков, а еще даст возможность окунуться в историю «красно-белых» и княжества», – говорится в сообщении на сайте клуба.

На данный момент на странице только одна запись.

  • Летом 2018-го Головин за 30 млн евро перешел в «Монако» из ЦСКА.
  • В октябре у монегасков сменился тренер: вместо Леонарду Жардима пришел Тьерри Анри.
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