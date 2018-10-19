Французский «Монако» завел официальную страницу во «Вконтакте».

«Цели «Монако» просты – быть ближе к своим болельщикам, расширять влияние и создавать инновационный и адаптированный контент.

Это самая большая социальная сеть в России, которая насчитывает более 100 миллионов пользователей. «Монако» желает дать возможность русским болельщикам более пристально следить за успехами Александра Головина – русского полузащитника, который перешел в княжеский клуб этим летом.

Ежедневно «Монако» будет предлагать адаптированный контент, который позволит болельщикам следить за успехами клуба и его игроков, а еще даст возможность окунуться в историю «красно-белых» и княжества», – говорится в сообщении на сайте клуба.

На данный момент на странице только одна запись.

Летом 2018-го Головин за 30 млн евро перешел в «Монако» из ЦСКА.

В октябре у монегасков сменился тренер: вместо Леонарду Жардима пришел Тьерри Анри.

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