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«Монако» завел официальную страницу во «Вконтакте»
За успехами Головина следить стало еще удобнее.
Французский «Монако» завел официальную страницу во «Вконтакте».
«Цели «Монако» просты – быть ближе к своим болельщикам, расширять влияние и создавать инновационный и адаптированный контент.
Это самая большая социальная сеть в России, которая насчитывает более 100 миллионов пользователей. «Монако» желает дать возможность русским болельщикам более пристально следить за успехами Александра Головина – русского полузащитника, который перешел в княжеский клуб этим летом.
Ежедневно «Монако» будет предлагать адаптированный контент, который позволит болельщикам следить за успехами клуба и его игроков, а еще даст возможность окунуться в историю «красно-белых» и княжества», – говорится в сообщении на сайте клуба.
На данный момент на странице только одна запись.
- Летом 2018-го Головин за 30 млн евро перешел в «Монако» из ЦСКА.
- В октябре у монегасков сменился тренер: вместо Леонарду Жардима пришел Тьерри Анри.