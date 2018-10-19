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Семак: «На Кокорина рассчитывали и рассчитываем. Хочется, чтобы парни продолжили заниматься делом»

Семак: «На Кокорина рассчитывали и рассчитываем. Хочется, чтобы парни продолжили заниматься делом»
Eurosport

17 мин. назад

Тренер «Зенита» поддержал Александра.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с форвардом Александром Кокориным.

«На Кокорина рассчитывали и рассчитываем. По тем событиям никто не может защищать, все все прекрасно видели.

Я рад, что это событие не повлекло более тяжелых последствий, никто никого не покалечил. Нужно адекватное наказание. Судить человека по тому, сколько он зарабатывает, нельзя. Мне бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. Чтобы их наказание было как сигнал, взять веники и что-то подмести внутри себя», – цитирует Семака Sports.ru.

  • Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои».
  • Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

Следи за новостями о новом суде Кокорина и Мамаева здесь, иначе в тебя бросят стулом

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