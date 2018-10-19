Getty Images

Агент Смолова Муминов: «Федор в шорт-листе «Реала» – это не фейк»

Агент Смолова: «Федор в шорт-листе «Реала» – это не фейк»
Eurosport

15 мин. назад

Замах на Мадрид, удар на «Локо».

Агент форварда «Локомотива» Кахор Муминов рассказал о том, что стояло за слухами о возможном переходе нападающего в мадридский «Реал».

«Реакция на то, что Смолов попал в шорт-лист «Реала»? Спокойная. Это не был фейк. Не удивились, так как общались до этого с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом.

В Посольстве Испании в России организовали закрытую презентацию о глобальной стратегии «Реала» и выходе его на российский рынок. На приеме мы были с Германом Ткаченко. И вот на этом мероприятии много чего обсуждали, в том числе и Смолова.

Когда появилась статья в газете Marca, обрадовались, конечно, но понимали, что это маловероятно. После той статьи, кстати, с нами вновь связались скауты из «Реала» и выяснили статус игрока», – цитирует Муминова «Спорт-Экспресс».

  • Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года за 9 миллионов евро.
  • Федор дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ: в сезонах-2015/16 и 2016/17.

Агент Смолова: «Зимой мы 3 раза контактировали с «МЮ». Конкретное предложение было от «Вест Хэма»

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале

01:53
Популярные видео
Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота
 759 просмотров3 ч
Сила расстановки. Что ждет Головина при Анри и зачем «МЮ» новый защитник
2 167 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться