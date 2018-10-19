Агент Смолова Муминов: «Федор в шорт-листе «Реала» – это не фейк»

Агент форварда «Локомотива» Кахор Муминов рассказал о том, что стояло за слухами о возможном переходе нападающего в мадридский «Реал».

«Реакция на то, что Смолов попал в шорт-лист «Реала»? Спокойная. Это не был фейк. Не удивились, так как общались до этого с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом.

В Посольстве Испании в России организовали закрытую презентацию о глобальной стратегии «Реала» и выходе его на российский рынок. На приеме мы были с Германом Ткаченко. И вот на этом мероприятии много чего обсуждали, в том числе и Смолова.

Когда появилась статья в газете Marca, обрадовались, конечно, но понимали, что это маловероятно. После той статьи, кстати, с нами вновь связались скауты из «Реала» и выяснили статус игрока», – цитирует Муминова «Спорт-Экспресс».

Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года за 9 миллионов евро.

Федор дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ: в сезонах-2015/16 и 2016/17.

Агент Смолова: «Зимой мы 3 раза контактировали с «МЮ». Конкретное предложение было от «Вест Хэма»

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