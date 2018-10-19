Eurosport

Александр Головин: «Буду поддерживать Кокорина и Мамаева. На видео не все показали»

Головин: «Буду поддерживать Кокорина и Мамаева. На видео не все показали»
Eurosport

12 мин. назад

Полузащитник «Монако» заступился за друга.

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Это слишком провокационный вопрос. Я в любом случае буду поддерживать их. Я их знаю, удивился. Сколько я их знаю, уверен, что это было не просто так. То, что было на видео, не все показали, значит», – сказал Головин на стриме во время игры в PUBG..

  • Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои». Они избили чиновника Минпромторга Дениса Пак и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а еще ранее водителя ведущей Первого канала.
  • Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

Следи за новостями о новом суде Кокорина и Мамаева здесь, иначе в тебя бросят стулом

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале

01:53
Популярные видео
Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота
1 088 просмотров4 ч
Сила расстановки. Что ждет Головина при Анри и зачем «МЮ» новый защитник
2 985 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться