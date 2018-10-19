Александр Головин: «Буду поддерживать Кокорина и Мамаева. На видео не все показали»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Это слишком провокационный вопрос. Я в любом случае буду поддерживать их. Я их знаю, удивился. Сколько я их знаю, уверен, что это было не просто так. То, что было на видео, не все показали, значит», – сказал Головин на стриме во время игры в PUBG..

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои». Они избили чиновника Минпромторга Дениса Пак и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а еще ранее водителя ведущей Первого канала.

Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

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