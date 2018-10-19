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Игрок «Зенита» Александр Кокорин: «Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой»

Кокорин: «Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой»
Eurosport

1 час назад

Суд эта речь не впечатлила.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попросил суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражу в СИЗО на более мягкую.

«Тверской районный суд избрал для меня слишком суровую меру пресечения. Я уже неоднократно принес потерпевшим искренние извинения, в том числе, повторил их лично во время очных ставок.

Я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь. У меня не было стремления нарушать общественный порядок. У меня был конфликт именно с этими людьми. Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой. У меня нет намерения скрываться. На данный момент хочу загладить вину.

Мне неприятна вся грязь, которая происходит по телевизору и в интернете. Я прошу отпустить меня из изолятора к моей семье, жене и родителям», – цитирует Кокорина «Чемпионат».

  • Мосгорсуд отклонил апелляцию, Кокорин останется под стражей до 8 декабря.
  • Суд отклонил просьбы брата Кокорина Кирилла и Павла Мамаева.
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