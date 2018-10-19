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«Кокорины, все будет хорошо». Фанаты «Анжи» поддержали сидящих в СИЗО братьев
Теперь за ребят вступилась целая фан-база из Махачкалы.
Болельщики «Анжи» вывесили баннер в поддержку братьев Александра и Кирилла Кокориных во время матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
«Кокорины, все будет хорошо», – написали махачкалинцы на баннере.
В данный момент братья Кокорины, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий находятся в следственном изоляторе.
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