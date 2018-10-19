«Кокорины, все будет хорошо». Фанаты «Анжи» поддержали сидящих в СИЗО братьев

Болельщики «Анжи» вывесили баннер в поддержку братьев Александра и Кирилла Кокориных во время матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Кокорины, все будет хорошо», – написали махачкалинцы на баннере.

В данный момент братья Кокорины, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий находятся в следственном изоляторе.

8 октября молодые люди приняли участие в драках с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталием Соловчуком.

Всем четверым бойцам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Головин: «Буду поддерживать Кокорина и Мамаева. На видео не все показали»

Подписывайся на наш инстаграм