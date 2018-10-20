Instagram

«Ленинград» собрал 65 тысяч человек на «Крестовском» – новый российский рекорд

«Ленинград» собрал 65 тысяч человек на «Крестовском» – новый российский рекорд
Eurosport

37 мин. назад

Сергей Шнуров пользуется всенародной любовью.

19 октября на «Санкт-Петербург Арене» прошел концерт группировки «Ленинград». Послушать/посмотреть на Сергея Шнурова и его команду пришли 65110 зрителей.

Исполнители хита про «лабутены» установили рекорд: на стадионные концерты в России еще никогда не приходило столько людей. Предыдущий рекорд тоже установила группировка «Ленинград», когда в июле 2017 года собрала на «Открытие-Арене» в Москве 47 тысяч зрителей.

  • Самый дешевый билет на концерт «Ленинграда» в СПб стоил 1500 рублей, самый дорогой – 20 тысяч.
  • Раньше большая часть концертов в Санкт-Петербурге проходила на Дворцовой площади и других исторических площадках, но теперь у сверхпопулярных групп есть шанс собрать куда больше людей.

«Портреты Кокорина и Мамаева – срочно в школы». Шнуров высказался о главном скандале октября

Eurosport в телеграме

Подписывайся на нас в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Сэр Алекс знал, что Погба здесь нечего делать». 5 топов, чьи карьеры полетели на дно в «МЮ»

03:23
Популярные видео
Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале
2 150 просмотров12 ч
Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота
1 796 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться