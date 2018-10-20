«Ленинград» собрал 65 тысяч человек на «Крестовском» – новый российский рекорд
Сергей Шнуров пользуется всенародной любовью.
19 октября на «Санкт-Петербург Арене» прошел концерт группировки «Ленинград». Послушать/посмотреть на Сергея Шнурова и его команду пришли 65110 зрителей.
Исполнители хита про «лабутены» установили рекорд: на стадионные концерты в России еще никогда не приходило столько людей. Предыдущий рекорд тоже установила группировка «Ленинград», когда в июле 2017 года собрала на «Открытие-Арене» в Москве 47 тысяч зрителей.
- Самый дешевый билет на концерт «Ленинграда» в СПб стоил 1500 рублей, самый дорогой – 20 тысяч.
- Раньше большая часть концертов в Санкт-Петербурге проходила на Дворцовой площади и других исторических площадках, но теперь у сверхпопулярных групп есть шанс собрать куда больше людей.
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