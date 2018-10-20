twitter

«Локо» удачи в ЛЧ, «Зенит» – чемпион». Александр Кокорин из СИЗО ответил на письма болельщиков

«Локо» удачи в ЛЧ, «Зенит» – чемпион». Кокорин из СИЗО ответил на письма болельщиков
Eurosport

1 час назад

И получил первую передачу от родственников.

В месте временного лишения свободы Александр Кокорин не остался без социализации.

Форвард «Зенита» ответил на первые письма болельщиков, присланные ему через сайт ФСИН.

«Станислав, привет, спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. «Локо» удачи в Лиге чемпионов», – ответил игрок «Зенита» на первое письмо.

«Федор, спасибо большое за слова поддержки, мне очень приятно. Теперь вместе будем переживать за любимый клуб. «Зенит» чемпион», – написал Кокорин второму собеседнику.

«Спасибо большое за слова поддержки. Мне очень приятно. Дочке большой привет от меня. Надеюсь, увидимся на стадионе. «Зенит» чемпион =)», – такой ответ достался третьему адресату.

Об Александре подумали не только болельщики – 20 октября спортсмен получил первую передачу от родственников.

  • Кокорина и Мамаева перевели из карантинных в обычные камеры СИЗО.
  • Мужчины отбывают наказание за нарушение статей 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 УК РФ «Побои».
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Сэр Алекс знал, что Погба здесь нечего делать». 5 топов, чьи карьеры полетели на дно в «МЮ»

03:23
Популярные видео
Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале
2 448 просмотров21 ч
Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота
2 047 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться