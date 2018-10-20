«Локо» удачи в ЛЧ, «Зенит» – чемпион». Александр Кокорин из СИЗО ответил на письма болельщиков

В месте временного лишения свободы Александр Кокорин не остался без социализации.

Форвард «Зенита» ответил на первые письма болельщиков, присланные ему через сайт ФСИН.

«Станислав, привет, спасибо за слова поддержки. Завтра я должен попасть в тренажерный зал, потом расскажу, что там есть. «Локо» удачи в Лиге чемпионов», – ответил игрок «Зенита» на первое письмо.

«Федор, спасибо большое за слова поддержки, мне очень приятно. Теперь вместе будем переживать за любимый клуб. «Зенит» чемпион», – написал Кокорин второму собеседнику.

«Спасибо большое за слова поддержки. Мне очень приятно. Дочке большой привет от меня. Надеюсь, увидимся на стадионе. «Зенит» чемпион =)», – такой ответ достался третьему адресату.

Об Александре подумали не только болельщики – 20 октября спортсмен получил первую передачу от родственников.

Кокорина и Мамаева перевели из карантинных в обычные камеры СИЗО.

Мужчины отбывают наказание за нарушение статей 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 УК РФ «Побои».

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