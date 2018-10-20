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Секретарь ОНК: «Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в СИЗО понравилась рисовая каша»

Секретарь ОНК: «Кокорину и Мамаеву в СИЗО понравилась рисовая каша»
Eurosport

34 мин. назад

Подробности рациона.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал о том, как питаются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в СИЗО.

«Через московские следственные изоляторы ежегодно проходят сто тысяч заключенных. Качество питания оставляет желать лучшего.

В «Бутырке» бывают жалобы на питание. Вот в изоляторах временного содержания МВД предоставляют готовые обеды. А здесь все делают на кухне, и расчет по затратам на еду для каждого заключенного очень небольшой.

Сообщают, что мяса нет с капустой, хотя по закону должны быть. Мы проверяем периодически, пишем замечания по качеству питания. Откровенно говоря – могло быть и хуже. Но все равно все едят. Павел Мамаев уже говорил, что понимает – тут не курорт. Из питания в СИЗО им понравилась рисовая каша», – цитирует Мельникова «Спорт-Экспресс».

  • Рисовой кашей питаться игрокам еще 1,5 месяца – до 8 декабря.
  • 8 октября молодые люди приняли участие в драках с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталием Соловчуком.
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