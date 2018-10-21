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«Свобода – это рай». В Москве нарисовали граффити в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина

«Свобода – это рай». В Москве нарисовали граффити в поддержку Кокорина
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55 мин. назад

А Мамаев не узник совести?

Надпись появилась в Москве в районе станции метро «Алтуфьево».

«Свобода – это рай. #FreeKokorin. Свободу узникам совести», – красноречиво гласит граффити без авторской подписи. Что примечательно, послание обращено лишь к одному из участников недавних инцидентов, приведших к судебному процессу по статьям УК РФ 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

  • Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на чиновника Минпромторга и водителя журналиста Первого канала и теперь содержатся в СИЗО «Бутырке».
  • Оттуда мужчины выйдут только 8 декабря.
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