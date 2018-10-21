Александр Григорян: «Я бы лишил Кокорина и Мамаева всего, что они заработали за карьеру»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.

«Вы даже не представляете, как я возмущен. Это еще мягко сказано. Талантливейшие наши футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски. Но то, что происходит дальше, возмущает еще больше. Послушайте: они что, самые ужасные преступники у нас в стране, чтобы столько времени им уделять? Или раньше таких ситуаций не было? Такие моменты проскальзывали у футболистов и раньше. И уже тогда надо было их глушить. Общественность сейчас хочет их растоптать и посадить. Но если бы они были такими негодяями, никогда в жизни не попали бы в «Зенит» и «Краснодар».

Александр Григорян выступил против предложения отстранить мужчин от футбола пожизненно и предложил альтернативу:

«Это какой-то дьявольский приговор. Вот наказать так, чтобы это стало им уроком на всю жизнь – да. Я не знаю, есть ли закон, предусматривающий серьезное денежное наказание. По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру, и сказал: «Ребят, начинайте заново. Идите и доказывайте, проявите свой талант». Кокорин с Мамаевым должны понести разумное наказание, чтобы они запомнили это на всю жизнь. Но лишать профессии нельзя», – рассказал Александр «Российской газете».

Суд отклонил апелляцию Павла Мамаева на перевод под домашний арест.

Просьба о пересмотре меры наказания для Александра Кокорина также была отклонена.

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