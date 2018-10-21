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Красноречивый баннер болельщиков «Динамо» с Дядей Степой – в адрес Александра Кокорина, разумеется

Красноречивый баннер болельщиков «Динамо» с Дядей Степой – в адрес Кокорина, разумеется
Eurosport

1 час назад

Это еще очень по-доброму.

Болельщики московского «Динамо» обратились к экс-нападающему Александру Кокорину посредством перформанса перед матчем с «Зенитом».

Однозначнее творчества не придумать: на плакате изображен Дядя Степа – милиционер с нашивкой в виде эмблемы «Динамо». На полотне герой обращается к малышне, видимо, нашкодившей. На куртке одного из мальчишек изображена девятка – игровой номер Кокорина.

  • Кокорин – воспитанник «Динамо». Он играл за клуб в 2008-2016 годах.
  • Теперь Александр играет в основе ФК «Бутырка».
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