Eurosport
Красноречивый баннер болельщиков «Динамо» с Дядей Степой – в адрес Александра Кокорина, разумеется
Это еще очень по-доброму.
Болельщики московского «Динамо» обратились к экс-нападающему Александру Кокорину посредством перформанса перед матчем с «Зенитом».
Однозначнее творчества не придумать: на плакате изображен Дядя Степа – милиционер с нашивкой в виде эмблемы «Динамо». На полотне герой обращается к малышне, видимо, нашкодившей. На куртке одного из мальчишек изображена девятка – игровой номер Кокорина.
- Кокорин – воспитанник «Динамо». Он играл за клуб в 2008-2016 годах.
- Теперь Александр играет в основе ФК «Бутырка».
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