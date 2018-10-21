Eurosport
«Сегодня буду болеть за «Спартак». Хабиб, кажется, глор – у него есть джерси ЦСКА, «Реала» и «Юве»
Он очень любит джерси совершенно разных клубов.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч РПЛ между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
Футболист сфотографировался с болельщиками, а на вопрос, за кого он будет болеть, ответил: «За «Спартак».
Еще полтора года назад Нурмагомедов обменялся футболками с защитником Дмитрием Комбаровым.
Переживает Хабиб и за родной «Анжи».
И соседний «Ахмат» тоже не забывает.
А еще фоткается в куртке принципиальных соперников – ЦСКА.
Но русскими командами дело не ограничивается. Нурмагомедов не раз признавался в любви к «Реалу», а в 2017 году получил джерси от Криштиану Роналду.
А еще он поклонник «Ювентуса».
И «Милана».
И «Селтика».
И даже «Галатасарая».
У Хабиба есть еще и хоккейная джерси. Конечно же, от СКА.
- Хабиб победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
- Эта победа стала 27-й из 27 боев Нурмагомедова.