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«Сегодня буду болеть за «Спартак». Хабиб, кажется, глор – у него есть джерси ЦСКА, «Реала» и «Юве»

«Сегодня буду болеть за «Спартак». Хабиб, кажется, глор – у него есть джерси ЦСКА, «Реала» и «Юве»
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Он очень любит джерси совершенно разных клубов.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч РПЛ между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

Футболист сфотографировался с болельщиками, а на вопрос, за кого он будет болеть, ответил: «За «Спартак».

Еще полтора года назад Нурмагомедов обменялся футболками с защитником Дмитрием Комбаровым.

Переживает Хабиб и за родной «Анжи».

И соседний «Ахмат» тоже не забывает.

А еще фоткается в куртке принципиальных соперников – ЦСКА.

Но русскими командами дело не ограничивается. Нурмагомедов не раз признавался в любви к «Реалу», а в 2017 году получил джерси от Криштиану Роналду.

А еще он поклонник «Ювентуса».

И «Милана».

И «Селтика».

И даже «Галатасарая».

У Хабиба есть еще и хоккейная джерси. Конечно же, от СКА.

  • Хабиб победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
  • Эта победа стала 27-й из 27 боев Нурмагомедова.

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