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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват»

Каррера: «В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват»
Eurosport

1 час назад

Итальянец ищет ответы.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче чемпионата России.

«Тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это работает, иногда нет. Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто добавили молодых.

Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут «Спартак». Должны выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это. Не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват», – цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

  • «Спартак» проиграл третий домашний матч подряд в РПЛ – ранее москвичи уступили «Ахмату» (2:3) и «Ростову» (0:1).
  • Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

Фанаты «Спартака» слепо любят Карреру и не видят проблем. Федуну пора менять тренера

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