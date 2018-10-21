«Реал», «Барса», «Юве» и еще 6 команд, которые по силам даже такому «Спартаку»

«Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» в Москве – 2:3. После первого тайма хозяева вели благодаря дублю Зе Луиша, но во второй половине «Арсенал» контузил красно-белых мячами Лисового и Мирзова.

Ниже – девять команд с именитыми названиями, с которыми «Спартак» сыграет лучше, чем с туляками.

Красно-белые продлили серию поражений в домашних матчах до трех. Ранее москвичей наказали «Ростов» и «Ахмат».

«Спартак» – «Арсенал» – 2:3

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