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«Реал», «Барса», «Юве» и еще 6 команд, которые по силам даже такому «Спартаку»

«Реал», «Барса», «Юве» и еще 6 команд, которые по силам даже такому «Спартаку»
Владислав Прусов

39 мин. назад

Не справились с «Арсеналом» – пора менять чемпионат.

«Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» в Москве – 2:3. После первого тайма хозяева вели благодаря дублю Зе Луиша, но во второй половине «Арсенал» контузил красно-белых мячами Лисового и Мирзова.

Ниже – девять команд с именитыми названиями, с которыми «Спартак» сыграет лучше, чем с туляками.

  • Красно-белые продлили серию поражений в домашних матчах до трех. Ранее москвичей наказали «Ростов» и «Ахмат».

«Спартак» – «Арсенал» – 2:3

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