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СЭ: «Спартак» уволит Массимо Карреру и рассматривает кандидатуру экс-коуча «Монако» Леонарду Жардима

СЭ: «Спартак» уволит Карреру и рассматривает кандидатуру Жардима
Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

Конец итальянской сказки.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера покинет пост в московском клубе. Руководство приняло принципиально решение уволить итальянца и теперь обсуждает детали расставания.

Одним из претендентов на место тренера красно-белых является Леонарду Жардим, которого недавно уволили из «Монако». Временно исполняющим обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Каррера работает в клубе с 2016 года. Пора в Италию?
  • Он провел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству.

Фанаты «Спартака» слепо любят Карреру и не видят проблем. Федуну пора менять тренера

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