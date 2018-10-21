СЭ: «Спартак» уволит Массимо Карреру и рассматривает кандидатуру экс-коуча «Монако» Леонарду Жардима

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера покинет пост в московском клубе. Руководство приняло принципиально решение уволить итальянца и теперь обсуждает детали расставания.

Одним из претендентов на место тренера красно-белых является Леонарду Жардим, которого недавно уволили из «Монако». Временно исполняющим обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо, сообщает «Спорт-Экспресс».

Каррера работает в клубе с 2016 года. Пора в Италию?

Он провел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству.

Фанаты «Спартака» слепо любят Карреру и не видят проблем. Федуну пора менять тренера

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