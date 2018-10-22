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«Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера
Итальянец – все.
Московский «Спартак» объявил об отставке главного тренера Массимо Карреры. Решение было принято на совете директоров.
Исполняющим обязанности коуча красно-белых назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.
- Каррера возглавил «Спартак» 17 августа 2016 года. Под руководством итальянца московский клуб выиграл золотые медали чемпионата России в 2017 году.
- В турнирной таблице РПЛ-2018/19 «Спартак» занимает седьмую строчку, отставая от первого места на 7 очков.
«Реал», «Барса», «Юве» и еще 6 команд, которые по силам даже такому «Спартаку»
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