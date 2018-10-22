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Зинедин Зидан, Арсен Венгер или Станислав Черчесов? Кто вернет «Спартаку» величие после Карреры
Массимо уволили – красно-белым нужен новый босс.
«Спартак» не вытерпел унижения в виде вылета из Лиги чемпионов и седьмой строчки в турнирной таблице РПЛ и убрал золотоносного Массимо Карреру.
Ниже – список из 10 свободных агентов, Джона Терри и одного Станислава Черчесова, которые могут пригодиться «Спартаку». Выбери из них главного лучшика (или нескольких).
- Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016 года.
- Под руководством итальянца красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России.
Каррера: «В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват»
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