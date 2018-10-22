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Зинедин Зидан, Арсен Венгер или Станислав Черчесов? Кто вернет «Спартаку» величие после Карреры

Зидан, Венгер или Черчесов? Кто вернет «Спартаку» величие после Карреры
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Массимо уволили – красно-белым нужен новый босс.

«Спартак» не вытерпел унижения в виде вылета из Лиги чемпионов и седьмой строчки в турнирной таблице РПЛ и убрал золотоносного Массимо Карреру.

Ниже – список из 10 свободных агентов, Джона Терри и одного Станислава Черчесова, которые могут пригодиться «Спартаку». Выбери из них главного лучшика (или нескольких).

  • Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016 года.
  • Под руководством итальянца красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России.

Каррера: «В чем дело, не пойму. Может, в чем-то я виноват»

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