Getty Images

«МК»: Александр Кокорин и Павел Мамаев моют туалеты по очереди, меняясь с соседями

«МК»: Кокорин и Мамаев моют туалеты по очереди, меняясь с соседями
Eurosport

28 мин. назад

Заключенные в СИЗО игроки чувствуют себя довольно комфортно.

Стали известны подробности проживания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в следственном изоляторе «Бутырка».

По данным издания «Московский комсомолец», начальник «Бутырки» Сергей Телятников поместил обоих Кокориных (Александра и его брата Кирилла), Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в отдельный корпус. «Этот корпус как бы в стороне от других, и туда почти не просачивается криминальная субкультура (хотя крики «АУЕ» слышны и здесь)», – пишет «МК».

Условия проживания игроков РПЛ в ОКах (так сокращенно называют отдельный корпус) вполне сносное: у них приличные соседи, никто не вымогает деньги и никто не бьет. «Даже туалет они моют исключительно по своему желанию, чередуясь с соседями», – говорится в источнике.

  • Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 декабря, когда суд объявит окончательное решение по их делу.
  • Футболистам предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ – «Хулиганство» и «Побои».

Кокорину и Мамаеву устроили показательную порку. 2 месяца ареста – перебор

Eurosport в твиттере

Подпишись на наш твиттер

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Калгари» и «Нью-Йорка» устроили месиво в центре площадки и не увидели заброшенную шайбу

02:50
Популярные видео
Кучеров красиво забросил в девятку, а вратарь «Тампы» разнервничался и превратил клюшку в труху
 622 просмотров1 ч
VAR дважды спасла арбитра от ошибок и подарила «Монреалю» закономерную победу над «Торонто»
 382 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться