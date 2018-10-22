«МК»: Александр Кокорин и Павел Мамаев моют туалеты по очереди, меняясь с соседями

Стали известны подробности проживания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в следственном изоляторе «Бутырка».

По данным издания «Московский комсомолец», начальник «Бутырки» Сергей Телятников поместил обоих Кокориных (Александра и его брата Кирилла), Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в отдельный корпус. «Этот корпус как бы в стороне от других, и туда почти не просачивается криминальная субкультура (хотя крики «АУЕ» слышны и здесь)», – пишет «МК».

Условия проживания игроков РПЛ в ОКах (так сокращенно называют отдельный корпус) вполне сносное: у них приличные соседи, никто не вымогает деньги и никто не бьет. «Даже туалет они моют исключительно по своему желанию, чередуясь с соседями», – говорится в источнике.

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 декабря, когда суд объявит окончательное решение по их делу.

Футболистам предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ – «Хулиганство» и «Побои».

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