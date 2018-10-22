Станислава Черчесова не будет в «Спартаке». Ему хватит ума отказаться

Как только из «Спартака» выгоняют очередного иностранца, красно-белая секта сливается в унылом флешмобе. Развлечение всегда одинаковое – нужно предложить русскую кандидатуру со спартаковскими корнями.

В роли спасителя уже побывали и Черчесов, и Карпин, и Аленичев. Следующим должен был стать Тихонов, но провал в Самаре сделал его шансы крошечными. Поэтому теперь, после предсказуемой отставки Карреры, по частоте упоминаний среди КБ-фанатов лидирует Черчесов – человек, который уже трудился в клубе больше 10 лет назад.

Тогда коуч запомнился упущенным чемпионством (1:1 с ЦСКА, 0:0 с «Сатурном») и унижением в лигочемпионском дерби с киевском «Динамо». Сейчас он воспринимается совсем не как усатый лузер: Черчесов достойно поработал с середняками («Амкаром» и «Тереком»), неплохо порубился с «Динамо» в ЛЕ, сгонял в Европу (даже взял титул), а потом принял сборную России и стал героем страны, пробившись в четвертьфинал домашнего ЧМ.

Запрыгнув в восьмерку лучших команд планеты, Черчесов поднял личный статус на уровень собственного эго. Так уж вышло, что пазл сложился в его пользу. До чемпионата мира люди ворчали, что у сборной нет игры, а тренера нужно экстренно менять, но Станислав Саламович все равно вел себя как мэтр, жутко раздражая журналистов, которые не понимали, откуда в нем столько самовлюбленности. Зато после турнира Черчесов наоборот скромничает («Ну, неплохо поработали, жаль, что без полуфинала»), хотя теперь имеет полное право на гордыню – все убедились, что понты были обоснованными, а не взятыми из воздуха.

Станислав ЧерчесовGetty Images

В сборной у Черчесова натурально королевские условия. Штаб уже сформирован и механизирован, доверие боссов из РФС зашкаливает, народная любовь – тоже. Даже максимально далекий от футбола Владимир Познер зовет на интервью.

Каждое кадровое решение Черчесова по умолчанию считается верным. Лига Наций складывается просто шикарно – матчи редко, между ними можно впитывать всеобщее обожание. Короче, тренер пришел туда, куда стремился всю жизнь – сейчас в русском футболе нет персоны круче и респектабельнее, чем он.

А теперь ему внезапно предлагают срочно возглавить «Спартак». Клуб, который за последние два месяца потерял лидера и лучшего защитника. Клуб, который ощутимо отстает от «Зенита» (7 очков), с трудом забивает (атаку Черчесов не настраивает) и почти всю осень проведет в тяжелейшем режиме «две игры в неделю».

Адекватных причин, чтобы согласиться на оффер Федуна, просто не существует. Зачем туда идти? Денег сильно больше не станет (в сборной – жирнейшие 2,5 млн евро в год), а в футбольном и профессиональном плане все в разы хуже. Опять стрессы, лютое давление медиа и фанатов, обвинения в скучном (неспартаковском) футболе, расшатанное кресло уже после пары поражений подряд, язвительные реплики болтливого Федуна возле «Открытие Арены», удушающий финансовый фэйр-плей и гигантский риск растерять репутацию, которая для Черчесова даже важнее кэша.

Станислав ЧерчесовGetty Images

И все это ради чего? Чтобы доказать фанам и Федуну, что его зря выгнали в нулевых? Чтобы, возможно, привести «Спартак» к золоту и прочитать фразу «Повторил достижение Карреры»? Чтобы выпрашивать футболистов у руководства и вкалывать по ночам, регулярно оставаясь на базе?

Конечно, нет. Не в этот раз. Никаких совмещений, никаких уходов из сборной, где ему слишком комфортно. Проблема в том, что «Спартак» обратился к Черчесову в неправильный момент. Федун опоздал. Если бы он поверил в Станислава Саламовича до ЧМ и заранее обо всем договорился (не как с Лопетеги, а цивилизованно), то тренер бы, вероятно, согласился.

Но сейчас Черчесов в прайме, а «Спартак» ровно посередине таблицы, да еще и с двумя победами в девяти осенних матчах. Поэтому Федуну точно не светит переманить Станислава Саламовича – тот слишком мудрый и опытный, чтобы соблазняться на предложение в такой момент.

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