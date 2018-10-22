«Спартак» не заслужил Массимо Карреру. На тренера слили гадости и все проблемы

11 тренеров после эпохи Олега Романцева не привели «Спартак» к чемпионству. Ни для одного из перспективных европейских коучей или бывших игроков клуба (носителей спартаковского духа) строчка в резюме с названием московского клуба не стала поводом для гордости. Массимо Каррера принял команду в оглушительном пике с низшей точкой под названием АЕК и меньше чем за сезон сделал красно-белых лучшим клубом России. Спустя чуть больше года его, подарившего главный праздник за полтора десятилетия, вышвырнули на улицу. В таблице РПЛ «Спартак» отстает от зоны Лиги чемпионов всего-то на одно очко.

После выстраданного чемпионства 2016 года, казалось, что ребята из Тушино преодолели комплекс неудачников. Трофеи вернулись, во главе клуба тренер, которого боготворят болельщики – можно поступательно строить команду для удачного выступления в Европе. Правда, для этого требовалось усиление состава. Каррера просил четыре-пять новых фамилий, но получил три: Петкович, Педро Роша и арендованный у «Челси» Пашалич (при слухах о Смолове, Гарае и Луане). Сомнительное усиление для успешной еврокубковой кампании.

Ошеломительные трансферы внезапно не вывели «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов, но для европейской весны этого хватило. Пошуметь не получилось, но итоговое третье место в чемпионате и 1/16 Лиги Европы для любого русского клуба – вполне нормальный результат с учетом синдрома второго года. Реакция любого здорового руководителя: «Все хорошо, с оптимизмом смотрим в новый сезон». Реакция председателя совета директоров «Спартака» и по совместительству брата Федуна: «Результат неудовлетворительный, отчасти в этом виноват тренер».

Массимо Каррера, «Спартак»From Official Website

При беспрецедентном кредите доверия Каррера вошел в сезон-2018/19. И сразу проиграл в квалификации ЛЧ ПАОК. По делу, никто с итальянца не снимает ответственности за провал, но вокруг «Спартака» началась параноидальная шизофазия. Вип-болельщики рифмовали вирши в традициях сатирических стишков русской интеллигенции про царя. Футболисты, которые провалили старт сезона намного больше тренера, стали их лайкать, проспартаковские журналисты строчили по несколько раз в день истеричные колонки. После неудачного, но вполне рабочего старта сезона, обстановка в клубе накалилась.

В такой ситуации у руководства были все возможности погасить напряженность: публично поддержать тренера, купить ему требуемых игроков, заранее позаботиться о замене Промесу. Но оно не сделало ничего. Боссы молчали и наблюдали, как тренер плывет под диким давлением, а после очередной неудачи выдали спич в духе комментариев на спортивных сайтах: «Я не хочу больше ни в кого верить, только в итоговый результат». Лео Федун так и не убил в себе болельщика и этим предрешил судьбу Карреры.

Леонид ФедунGetty Images

Способность рассуждать здраво потеряли даже те, кто раньше отличался взвешенностью. После поражения от Тулы перманентно желающий купить «Спартак» Петр Авен выпалил: «За 50 лет боления я такого не помню. Просто нет команды». Не хочется верить, что у одного из крупнейших банкиров России амнезия, поэтому просто напоминание: перед приходом Массимо красные-белые финишировали в чемпионате пятыми. А до этого шестыми. А до этого еще раз шестыми.

Игровые проблемы осенью 2018 года глупо отрицать, но были объективные причины: травмы, уход Промеса, провал в летней селекции. Да и нельзя сказать, что все безнадежно. Командам из топ-5 прошлого сезона «Спартак» не проиграл ни разу, а отрезками к красно-белым возвращалась игра чемпионского сезона (например, второй тайм с «Вильярреалом» и почти что камбэк). Но вместо поддержки тренера и поиска выхода из кризиса клуб пошел по простому, но постыдному пути слива.

Карреру могла отстаивать и активная позиция фанатов, но масштабных акций поддержки от самых многочисленных болельщиков России не случилось. Обычно прямая в формулировках «Фратрия» выпустила небольшой пост в защиту итальянца только после его отставки – почему не раньше? Люди, которые 17 месяцев назад в экстазе сбегались праздновать чемпионство и славить Карреру, по факту не заступились за Массимо, когда это было нужно.

Массимо Каррера, «Спартак»From Official Website

Даже футболисты, которых итальянец сделал чемпионами, по-тихому отпустили тренера. Посмотрите, как игроки «Реала» хотя бы на словах бьются за главного тренера. Марсело клянется: «Мы с Лопетеги до самой смерти», капитан Рамос поддерживает: «Убрать Хулена – безумие». А теперь вспомните что-то подобное от красно-белых. Кроме лайков под постами с критикой – ничего. Каррера остался один.

«Спартак» не впервые сливает тренера, которого в нормальных клубах и в голову бы не пришло убирать. Старков ушел после серебряного сезона, Карпина уволили прямо посреди гонки за титул. Эмери и Лаудрупу не дали вменяемого времени, чтобы поставить игру. После чемпионства-2016 великую картинку с циклом спартаковского болельщика можно было перемещать в корзину. Но нет, самое время нажать на «восстановить». Вырваться из этой парадигмы фанаты, менеджмент клуба и приближенные журналисты категорически неспособны.

А Массимо – удачи.

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