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Художник Покрас Лампас расписал в красно-зеленые цвета площадь перед стадионом «Локомотива»

Художник Покрас Лампас расписал в красно-зеленые цвета площадь перед стадионом «Локомотива»
Eurosport

36 мин. назад

Это потрясно.

Российский каллиграф Покрас Лампас украсил площадь перед стадионом «Локомотива» в Черкизове элегантной росписью.

Площадь рисунка – 11 тысяч квадратных метров. Роспись выполнены в родных для «Локомотива» красно-зеленых цветах.

«Это новый шаг не только в истории «Локомотива», но важная отправная точка в моем творчестве, связывающая спорт и культуру. Наш новый проект – о преодолении границ, новых рекордах и изменении представления о футболе. Футбол больше, чем игра, моя работа шире, чем стрит-арт», – приводит слова Лампаса пресс-служба «Локо».

«Покрас Лампас обогатит наш дом, сделает его еще более привлекательным и модным. Выражаясь языком футбола, пожалуй, это главный трансфер года в искусстве. Мы рады, что Покрас Лампас выбрал именно «Локомотив», он создал новое направление в искусстве, и это полностью отражает наши ценности – задавать тренды, лидировать, а не следовать», – рассказал президент московского клуба Илья Геркус.

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