RT: до зимы тренером «Спартака» останется Рауль Рианчо, затем возможен приход Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» во время зимнего перерыва в РПЛ.

По информации RT, до зимнего перерыва красно-белыми будет руководить помощник уволенного Массимо Карреры Рауль Рианчо. Приход Черчесова в московский клуб напрямую зависит от выборов президента РФС, которые пройдут в декабре. При этом работа Черчесова в «Спартаке» не отразится на сборной России.

Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах и выиграл с командой серебряные медали.

Массимо Каррера был уволен с поста тренера «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов в сезоне (ранний вылет из ЛЧ, седьмое место в РПЛ на текущий момент).

Текст Павла Городницкого по теме:

Черчесова не будет в «Спартаке». Ему хватит ума отказаться

Подписывайся на нас ВК