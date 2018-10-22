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«Судья продажная». Коллекция ультимативных принтов по главным мемам русского футбола

«Судья продажная». Коллекция ультимативных принтов по главным мемам русского футбола
Артем Мазилкин

11 мин. назад

Приоденься!

В чемпионате России катастрофическая ситуация с крутым мерчендайзом. За последние годы были всего тризаметные акции: «Енисей» выстрелил кислотными джерси, «Локомотив» поместил на игровую форму фотографии болельщиков, а «Ростов» выпустил несмешной комплект формы с принтом ковра. Русский футбол забит гениальными мемами, которые так и просятся на футболку, но футбольные дяди упорно их игнорят. Eurosport.ru предлагает свою коллекцию вещей для русских фанатов.

  • Главный мем осени – броманс Мамаева и Кокорина.
  • Скоро новогодние праздники: ядерный принт с Евсеевым – лучший подарок папке.

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