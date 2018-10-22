«Спасибо за все, Массимо». Денис Глушаков и Андрей Ещенко попрощались с Массимо Каррерой

Этих постов публика ждала больше всего.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!» – написал Денис в инстаграме.

«Спасибо за все, Массимо..Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем», – так попрощался с итальянским коучем Андрей Ещенко.

После истории с лайками Ещенко и Глушаков были переведены в молодежку «Спартака» и играли с янгстерами целый месяц.

Помимо Глушакова и Ещенко прощальные послания для коуча оставили Луис Адриано, Самедов, Зобнин, Джано и другие футболисты московской команды.

Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» 22 октября.

Ранее Денис и Андрей лайкнули пост артиста Дмитрия Назарова с критикой Карреры в поэтической форме.

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