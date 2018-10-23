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«Ты занялся сливами, но все вернется». Пресс-атташе «Спартака» лайкнул комменты с критикой Глушакова
Неожиданно.
Леонид Трахтенберг добавил огня и так горячему скандалу в «Спартаке».
Денис Глушаков оставил пост в инстаграме, где попрощался с коучем в максимально уважительной форме. Ад начался позже: в комментарии под постом пришел пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг и залайкал негативные сообщения в адрес Дениса.
- Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» 22 октября.
- У Глушакова и Карреры в сентябре произошел конфликт из-за лайка, оставленного Денисом под критическим постом от актера Дмитрия Назарова.
- После этого Массимо перевел Дениса в молодежную команду.
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