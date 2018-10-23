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«Я ненавижу Глушакова». Дочери Массимо Карреры атаковали капитана «Спартака» после увольнения отца

«Я ненавижу Глушакова». Дочери Карреры атаковали капитана «Спартака» после увольнения отца
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Жара продолжается.

«Спартак» уволил Массимо Карреру, но конфликты внутри красно-белой команды на этом не закончились – напротив, уход итальянца только подлил маслица в полыхающий огонь.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который в последние недели не играл за команду из-за скандала с лайками (Глушаков и Ещенко пролайкали стих с критикой Карреры и отправились в дубль), поблагодарил главного тренера за совместную работу. Дочь Карреры Франческу возмутил прощальный пост Дениса – девушка не сдержалась и задала Глушакову вопрос «Ты серьезно?».

Другая дочь Массимо – Мартина – ответила на вопрос фаната, поинтересовавшегося, можно ли назвать Глушакова причиной увольнения ее отца. «Не знаю точно, но уверена, что Глушаков – одна из проблем. Он хотел отставки моего отца, так что я тоже его ненавижу», – написала Мартина в слитой приватной переписке.

  • Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг пролайкал негативные комментарии в адрес Глушакова, в том числе тот, где бывшего игрока сборной России назвали «куском ***** [экскрементов]».
  • Исполняющим обязанности тренера красно-белых стал помощник Карреры Рауль Рианчо.

Текст Александра Петрова в тему:

«Спартак» не заслужил Карреру. На тренера слили гадости и все проблемы

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