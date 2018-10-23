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Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в основу «Спартака» после увольнения Массимо Карреры

Глушаков и Ещенко вернулись в основу после увольнения Карреры
Eurosport

34 мин. назад

Неужели, дело реально было именно в конфликте игроков с итальянским коучем?

Игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков приступили к тренировкам с основным составом после того, как руководство клуба отправило в отставку главного тренера Массимо Карреру.

Фотография опальных игроков, тренирующихся в общей группе, появилась в официальном твиттере красно-белых.

Ранее Каррера отправил Ещенко и Глушакова в дубль из-за стихотворения Дмитрия Назарова, которому оба футболиста поставили лайк в инстаграме.

  • Исполняющим обязанности тренера «Спартака» стал помощник Карреры Рауль Рианчо.
  • 25 октября красно-белые проведут гостевой матч против «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы.

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