Почему уволили Карреру и кто должен возглавить «Спартак». Тактический гид для чайников

Увольнение – верное решение. Странно, что оставили ассистента.

Каррера – обычный тренер, не гений и не бездарь.

Лучшая замена – Кононов. Черчесов – очень сомнительный вариант

Карреру уволили правильно?

Да – потому что перезагрузка «Спартака» провалилась. Нет – потому что автор перезагрузки, ассистент Карреры Рианчо, остался на месте.

Каррера два сезона разрывал РПЛ по схеме 4-2-3-1. Забудьте о результате – он зависит от случайностей. Продвинутая статистика доказывает: «Спартак» провел сезон-2017/18 убедительнее чемпионского. Согласно ожидаемым голам, в сезоне-16/17 «Спартак» набрал на 24 очка больше, чем должен был – аномалия, которую не объяснить несовершенством модели. По балансу моментов «Спартак» мог рассчитывать на пятое-шестое место рядом с «Ахматом».

Массимо КаррераGetty Images

Команда стала чемпионом благодаря спасениям в концовках и постоянно залетавшим дальним ударам – такое не могло продолжаться вечно. Уже через год «Спартак» стал сильнее – набрал на 12 ожидаемых очков больше и по балансу моментов разделил первое место с «Зенитом». Однако из-за неудачного финала сезона и непопадания в Лигу чемпионов Каррера (или Федун?) решился на тактическую перестройку. Это закончилось провалом.

Приглашенный из киевского «Динамо» Рауль Рианчо не просто стал ассистентом Карреры, а определил новый курс «Спартака». Рианчо хотел решить две главные проблемы москвичей – слабую игру против автобусов и уязвимость опорной зоны при обороне и контратаках – одним решением. Переход с 4-2-3-1 на 4-3-3 действительно помог уплотнить центр, но команда стала более предсказуемой в атаке. В программных интервью Рианчо говорил о важности треугольников и ромбов, которые помогают правильно контролировать мяч. Однако они не помогали взламывать компактную оборону. Доходя до чужой штрафной, «Спартак» сбивался не бессмысленные навесы.

Ноль голов с игры – статистическая аномалия, но она отражает реальность. После матча со «Спартаком» тренер «Оренбурга» Мананников заявил, что их команда могла обороняться не только 90 минут, но и 90 дней. По ходу сезона атаке москвичей не стало лучше. По балансу моментов «Спартак» находится ниже «Ахмата», «Динамо» и «Ростова» – вряд ли это устраивает местных боссов. Экс-чемпионы в настоящем игровом кризисе. Проблема в том, что сейчас команду будет тренировать человек, создавший этот кризис.

Каррера – гений тактики или физрук?

Обычный тренер – с идеями, слабыми и сильными сторонами. Когда Каррера пришел в Спартак, то сразу дал понять: главное – не стиль игры, а интенсивность. Он действительно сделал «Спартак» одной из самых прессингующих команд РПЛ. Чтобы вернуть мяч сразу после потери, чемпионский «Спартак» играл настолько узко, что 4-2-3-1 напоминали 4-2-2-2 – так в Европе играет только известный мощным прессингом «РБ Лейпциг».

Одновременно Каррера сохранял тактическую гибкость. Итальянец подстраивался не только под топов вроде «Краснодара» или «Зенита», но даже под «Амкар» или «Анжи». Какое-то время это давало результат, но Каррера так и не решил главную проблему – игру против аутсайдеров. Теперь «Спартаку» нужен тренер, который на это способен.

Кто должен вернуть стеночки и забегания?

Такой ужасный футбол в России объясняется не только слабыми игроками или отсутствием денег, но и нехваткой тренеров с идеями – способных поставить качественную комбинационную игру. Все исключения (Гончаренко, Бердыев, частично Семак и Мусаев) уже работают в топах или середняках.

Единственный возможный вариант – Олег Кононов. Его «Краснодар» – одна из самых красивых команд за историю РПЛ, а провал в «Ахмате» связан со слабой селекцией и давлением руководства. Даже в «Арсенале», чей ростер по уровню находится где-то между РПЛ и ФНЛ, он думает не только о результате. После победного матча со «Спартаком» Кононов переживал, что команда играла слишком прямолинейно. «Мне не нравится футбол от обороны. Я никогда не буду так играть», – только за эти слова болельщики «Спартака» признают его своим.

Олег КононовEurosport

Вряд ли «Арсенал» помешает опытному тренеру впервые поработать в топ-клубе – Федуну нужно просто забить на не большую известность коуча и заплатить неустойку. Если в Тушино хотят сохранить стиль, но боятся тренера без трофеев, можно уговорить Венгера. После нескольких неудачных лет в «Арсенале» дедушку вряд ли возьмет какой-нибудь топ. Конкурентами «Спартака» будут лидеры какого-нибудь чемпионата Турции, и в итоге все решит кэш.

Есть и совсем сумасшедший вариант: в Испании без работы полгода сидит Пако Хемес. Гвардиола называет Хемеса одним из трех тренеров, полноценно реализовавших идеалы его футбола – стеночки и забегания гарантированы. Правда, планетарное господство так же вероятно, как и вылет в ФНЛ – команды Хемеса нестабильны в результатах.

Кто будет главным тренером на самом деле и что это значит?

После увольнения Карреры Федун зашел в гугл и вбил в поиск «популярные тренеры без работы в клубе» – иначе список потенциальных кандидатов объяснить нельзя. Черчесов – самый яркий пример странной спартаковской селекции. У сборной России почти отсутствуют идеи, как играть с мячом – самое важное для тренера топовой команды в такой закрытой лиге, как РПЛ. Сейчас Черчесов на огромном контракте и с другими обязанностями, от которых точно не откажется. Бежать за ним можно, только если слепо следовать воспевающему Черчесова общественному мнению.

Станислав ЧерчесовGetty Images

Жардим, Тихонов – не менее странные и не очень реалистичные варианты. Жардим – достойный, но контратакующий коуч. Плюс на него точно выйдут клубы постатуснее. Тихонов – просто слабый вариант, ставящий классический бей-беги. Его главное достижение – победа в ФНЛ с одним из сильнейших составов в лиге. Либо руководство «Спартака» скрывает от нас бомбу (например, повторные переговоры с Бердыевым), либо болельщиков ждет очередной круг боли и страданий.

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