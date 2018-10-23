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Mash: братьев Кокориных проверяют на экстремизм. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Mash: Кокориных проверяют на экстремизм. Им грозит до 12 лет
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Все очень серьезно.

Слова братьев Александра и Кирилла Кокориных, сказанные в кафе «Кофемания», проверяют на наличие в них экстремизма.

Как сообщает телеграм-канал Mash, высказывания братьев в адрес чиновника Дениса Пака проходят проверку по 282-й статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Пак и Кокорины находились неподалеку друг от друга, когда в «Кофемании» заиграла песня Gangnam Style.

«Ну и тогда *********** [находившиеся в состоянии алкогольного опьянения] братья сразу провели незаконную в РФ параллель между чиновником и исполнителем песни», – пишет источник.

  • Пак услышал в свой адрес слова «китаеза» и «вали в Китай» – это вместе с обвинениями по статьям «Побои» и «Хулиганство» может потянуть на 12 лет тюремного заключения.
  • В настоящий момент братья Кокорины и Павел Мамаев находятся в СИЗО, где ожидают окончательного решения суда. Оно будет объявлено 8 декабря.

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