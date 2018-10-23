«Сосед Александра надевает футболку «Спартака». Кто живет в камерах с Кокориным и Мамаевым

Член ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, с кем Кокорину и Мамаеву предстоит бок о бок провести два месяца в камерах «Бутырки».

Кто живет в одной камере с Кокориным:

«Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живет в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим.

Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину не признает. По его словам, произошла ошибка судебных приставов, которая привела к его заключению под стражу. Как мне стало известно, бывшая жена готова отказаться от своих притязаний, так как положенную сумму он уже выплатил. Мы с коллегами подсказали, что необходимо обратиться в прокуратуру, хотя руководство СИЗО посоветовало этого не делать. К сожалению, мелочи могут привести к подобным печальным последствиям.

Они [Дмитрий и Кокорин] неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин – футболист «Зенита», а Дмитрий вынужден надевать футболку московского «Спартака», так как сменную одежду ему никто не передал».

Про соседа Мамаева:

«Александр, он немного младше полузащитника «Краснодара». Подозревается в краже в особо крупном размере, что классифицируется как тяжкое преступление.

Это достаточно скрытный и немногословный молодой человек. Видно, что жаловаться не привык и условия содержания его устраивают, хотя их камера несколько хуже, чем у Александра и Дмитрия. Если бы имели такую возможность, [Мамаев и его сокамерник] могли бы в паре играть в футбол. Но на площадку их выводят только отрядом, а спортзал – маленькое помещение со старыми тренажерами. В шашки и шахматы пока не играют из-за нехватки свободного времени», – цитирует Мельникова RT.

Каникулы Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырке» продлятся до 8 декабря.

Апелляции обоих футболистов были отклонены судом.

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