«Фратрия» опубликовала заявление с требованием отстранить Глушакова от матчей за основу «Спартака»

Болельщицкое коммньюнити «Спартака» хочет решительных мер от боссов клуба.

«В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, впервые в истории завоевал Суперкубок России. Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба. Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды.

Кроме того, обращаем внимание, что уход из «Спартака» Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать. Можно уволить Карреру, забыть все достижения, но не получится все это так легко скормить болельщикам «Спартака».

Массимо – один из нас!» – гласит заявление на сайте фан-движения московского клуба.

Массимо Каррера был отправлен в отставку 22 октября.

После увольнения итальянца Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в основной состав «Спартака».

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