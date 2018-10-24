Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера попрощался с игроками и болельщиками клуба.

«Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этот удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим болельщикам, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!» – написал Каррера в инстаграме.

Каррера работал в клубе с 2016 года и сделал «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет.

Его уволили после поражения от тульского «Арсенала», которое стало третьим подряд на своем поле.

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