«Глушаков подходил к Федуну с предложением убрать Карреру». Журналист «СЭ» – о конфликтах «Спартака»

Журналист «СЭ» Дмитрий Симонов поделился инсайдами о том, что привело к расколу внутри «Спартака».

«Перед (возможно, после) матчем, кажется, с «Ахматом» Глушаков подходил к Федуну с предложением убрать Карреру и посылом «наш тренер Пилипчук», после чего благополучно присел с «травмой» (не допускали играть), а Пилипчука убрали. Ходит разговор про великую фразу, сказанную Каррере: «Это мы тут тренера назначаем. Мы тебя поставили, мы тебя и уберем».

Ну и самый яркий показатель: встреча Карреры с командой после отставки. Были все: «ромашка» Комбаров, опальный Ещенко, севший под Максименко Ребров, порой недовольные Луис, Джикия, Кутепов. И только Глушакова не было. Случайность? В пробке стоял?» – написал Симонов в твиттере.

Глушакова и Ещенко перевели в молодежный состав после того, как футболисты лайкнули пост с критикой Карреры.

Массимо убрали после поражения от тульского «Арсенала». В сезоне-2016/17 он привел «Спартак» к первому чемпионству после 16-летнего перерыва. Это был десятый успех красно-белых в России.

«Спартак» не заслужил Карреру. На тренера слили гадости и все проблемы

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