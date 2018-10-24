«Спорт-Экспресс»: «Спартак» договорился с Олегом Кононовым

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов близок к тому, чтобы занять аналогичный пост в «Спартаке».

Московский клуб договорился с представителями 52-летнего специалиста об условиях контракта, но пока не решен вопрос с нынешним клубом Кононова по поводу компенсации, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кононов возглавлял «Краснодар» и «Ахмат». С «быками» в сезоне-2014/15 он стал бронзовым призером чемпионата России.

Массимо Карреру отправили в отставку как раз после поражения от тульского «Арсенала».

В сезоне-2016/17 итальянец привел «Спартак» к первому чемпионству после 16-летнего перерыва.

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