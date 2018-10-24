«Не стыжусь, что любил людей, которые оказались лживыми». Прощальная пресс-конференция Карреры

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел прощальную пресс-конференцию.

Итальянец ответил на ряд вопросов, в том числе раскрыл подробности конфликта с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

О Глушакове

«У меня всегда были такие же отношения с ним, как и с другими. После первого года я поспособствовал продлению его контракта. Если наши отношения ухудшились, я не считаю себя виновным. Его удаление из первой команды никак не относится к тому, нравится он мне или нет. Но были другие вещи, которые я знаю, слышал, читал. Много вещей. Но поскольку я не змея, все это унесу с собой. Для меня это станет уроком, как работать и жить», – приводит слова Карреры Sports.ru.

О Федуне

«Моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь, что я тренировал «Спартак», буду всегда благодарен господину Федуну. Затем хотел бы поблагодарить весь клуб, весь аппарат клуба, вице-президента Измайлова. Также спасибо семье, детям, игрокам, за эти 2,5 года они сделали все, дали все, что могли дать. Иногда получалось, иногда – нет», – цитирует Карреру «Чемпионат».

Массимо КаррераGetty Images

Об отношении к людям

«Я старался быть лояльным, честным. Я всегда любил всех, независимо от того, кто и какую роль выполнял. Я вовсе не стыжусь того, что любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Может, им следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Наши игроки всегда останутся в моем сердце. Я желаю им выиграть множество трофеев. Благодарю врачей, физиотерапевтов, массажистов, тех людей, которые заведовали складами», – отметил итальянец.

О причине увольнения

«Дело в результатах. Нельзя всегда говорить – вот, я выиграл титул и Суперкубок. То, что случилось, связано с поражениями. Но если это не так – вопросы надо задавать не мне. Я отвечаю только за результаты команды. В том году, несмотря на все проблемы, мы могли победить в Кубке, стать вторыми в чемпионате. Но по целому ряду причин, которые не хочу сейчас перечислять – может, я виноват, – этого не произошло», – цитирует Карреру Sport24.

И еще раз о лайках Глушакова и Ещенко

«Лайк, который они поставили под записью, был не очень корректным поступком. Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко. Но поскольку они ошиблись вдвоем, то оба поплатились», – заявил Каррера.

Итальянец стал главным тренером «Спартака» 17 августа 2016 года.

Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России.

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