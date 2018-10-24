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«Вместе! Вперед! Массимо Каррера!» Фанаты «Спартака» проводили тренера аплодисментами и кричалкой

«Вместе! Вперед! Массимо Каррера!» Фанаты «Спартака» проводили тренера аплодисментами и кричалкой
Eurosport

1 час назад

Трогательно попрощались.

Болельщики московского «Спартака» проводили бывшего главного тренера Массимо Карреру аплодисментами после того, как итальянец провел прощальную пресс-конференцию.

«A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» – скандировали фанаты красно-белых, пока Каррера проезжал мимо на машине. Кто-то отвесил итальянскому коучу сочную пятишку.

  • «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» переводится с корсиканского языка как «Вместе! Вперед! Массимо Каррера!».
  • Каррера проработал главным тренером «Спартака» с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под его руководством команда впервые за 16 лет выиграла золотые медали РПЛ.

«Не стыжусь, что любил людей, которые оказались лживыми». Прощальная пресс-конференция Карреры

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