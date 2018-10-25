From Official Website
Полузащитник Денис Глушаков: «Планирую встречу с фанатами «Спартака»
Видимо, он хочет объясниться.
Полузащитник Денис Глушаков рассказал о планах встретиться с болельщиками московского клуба.
«Правда ли, что я планирую встречу с фанатами? Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», – приводит слова Дениса Sport24.
- Глушаков лайкнул пост с критикой Массимо Карреры в инстаграме и отправился в молодежный состав. В первую команду он вернулся только после отставки итальянца.
- Фанаты «Спартака» распевали оскорбительную песню в адрес Глушакова перед пресс-центром МИА «Россия сегодня», где выступал Каррера.
«Не стыжусь, что любил людей, которые оказались лживыми». Прощальная пресс-конференция Карреры
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте