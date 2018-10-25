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Полузащитник Денис Глушаков: «Планирую встречу с фанатами «Спартака»

Глушаков: «Планирую встречу с фанатами «Спартака»
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

Видимо, он хочет объясниться.

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о планах встретиться с болельщиками московского клуба.

«Правда ли, что я планирую встречу с фанатами? Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», – приводит слова Дениса Sport24.

  • Глушаков лайкнул пост с критикой Массимо Карреры в инстаграме и отправился в молодежный состав. В первую команду он вернулся только после отставки итальянца.
  • Фанаты «Спартака» распевали оскорбительную песню в адрес Глушакова перед пресс-центром МИА «Россия сегодня», где выступал Каррера.

«Не стыжусь, что любил людей, которые оказались лживыми». Прощальная пресс-конференция Карреры

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