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Олег Романцев: «До сих пор считаю назначение Карреры ошибкой. Чемпионство – заслуга Аленичева»
Неожиданный взгляд от легенды красно-белых.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал увольнение Массимо Карреры из московского клуба.
«И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону.
Ведь то, как «Спартак» провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне. А главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка – главное не навредить! И это тот самый случай», – цитирует Романцев «Спорт-Экспресс».
- Каррера работал в «Спартаке» с 2016 года, с ним красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет.
- Его уволили после поражения от тульского «Арсенала», которое стало третьим подряд на домашнем поле.
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