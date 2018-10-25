«Первый раз Илья Геркус хотел уволить меня в 2017 году». Откровения Юрия Семина из новой книги

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин написал книгу «Локомотив». Возвращение на пьедестал» – она выйдет в конце октября в издательстве «Эксмо».

Ниже – несколько наиболее громких цитат из главы «Пятая колонна», где Семин рассказал о своих отношениях с президентом клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.

О Геркусе и трудностях при завоевании чемпионства

«Золото такого сильного чемпионата, как российский, не может быть легким. Но последнее далось мне особенно тяжело. И дело даже не в том, что в нас никто не верил, высокомерно-снисходительное отношение к команде некоторых специалистов, журналистов вначале, да и по ходу сезона как раз заводило игроков, да и тренеров тоже. Просто первый и второй раз мы все в «Локомотиве» отшагали к высшей ступени российского пьедестала почета в ногу. Теперь же, на мой взгляд, такой слаженности не получилось. Расхождения во взглядах на тренерскую работу, которой я посвятил более 30 лет и чего-то, думаю, в ней добился, с президентом клуба шли не на пользу делу, а мне создавали дополнительные проблемы.

Мы выиграли Кубок России, а потом чемпионский титул. Но чтобы команда завоевала эти трофеи, мне пришлось преодолевать разного рода, порой искусственные барьеры внутри клуба», – написал Семин.

О непрофессионализме Штоффельсхауса

«Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором «Локомотива» стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В «Шальке» немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно.

Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба. Президент заявлял: «Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все».

Направление у Штоффельсхауса одно – решение вопросов трансферов игроков. Причем его суждение в этом вопросе непререкаемо для президента. Непонятно, где и когда он обзавелся таким авторитетом. Немец любит рассказывать о своих широких связях в мировом футболе, только почему же приводит в «Локомотив» только прежних игроков «Шальке»? Видимо, этим клубом его «широкие» связи и ограничиваются. И как он может работать в России, если русского языка не знает. Мне кажется, что, приехав на работу в другую страну, ее язык нужно выучить обязательно. Сильно сомневаюсь, что в серьезном клубе Германии позволили бы работать российскому специалисту, не знающему немецкого языка», – откровенничает Юрий Павлович.

О том, что Штоффельсхаус был против покупки Кверквелии и за уход Миранчука

«Господин Штоффельсхаус успел заронить большие сомнения в своей квалификации. Например, он был против приобретения у «Рубина» Соломона Кверквелии, дал согласие на уход Алексея Миранчука, который ему не нравился. Сказал: «Пусть еще добавят за него денег и забирают». Сейчас за нашего грузина предлагает хорошие деньги английский «Лестер», а братья Миранчуки попали в состав сборной России на чемпионат мира и вообще они, наши воспитанники – основа будущего «Локомотива». Очень сомневаюсь, что без этих трех футболистов «Локомотив» смог бы завоевать третий чемпионский титул», – говорит Семин.

О том, что Геркус хотел его уволить

«В том, что, по словам Ильи Геркуса, «с Семиным мы пока не преодолели существующую дистанцию», я большой проблемы не вижу. Нужно больше доверять специалистам, посвятившим футболу всю свою жизнь, накопившим огромный опыт, чьи поступки диктуются не личными амбициями, а исключительно интересами футбола. Тогда дистанция сама сойдет на нет.

Если, конечно, президент в этом был бы заинтересован. Его первая попытка уволить меня летом 2017 года не удалась. Но желание видеть в «Локомотиве» сговорчивого, управляемого тренера, видимо, не пропало. И люди футбольные прекрасно понимали сложившуюся ситуацию. Например, покинувший «Локомотив» директор селекционно-аналитического департамента Виктор Панченко, которого Штоффельсхаус фактически отстранил от работы, так описал ее в своем интервью: «Стало ясно, что тактика в клубе теперь одна: сидеть в засаде и ждать провала команды, потом провожать Семина на пенсию».

О своей бизнес-модели

«Не нужно отделять тренера от клуба. Президент клуба и главный тренер команды – два равноценных менеджера, нанятых компанией РЖД. Бизнес-модель, которую представляет президент, «Локомотив» уже проходил с 2010 по 2016 год. Президент и спортивный директор нанимали подряд шестерых квалифицированных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям.

Моя бизнес-модель – превращение «Локомотива» из команды Первой лиги в трехкратного чемпиона страны, 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал, десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых президент со спортивным директором хотели продать», – подытожил Семин.

Книга «Локомотив». Возвращение на пьедестал» не согласовывалась с руководством железнодорожников.

«Локомотив» проиграл 3 матча их трех на старте группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.

Источник: Sports.ru

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