«Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР». Депутаты навестили футболистов в СИЗО

В СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева навестили первые скауты: делегация ЛДПР с участием депутата фракции Ивана Сухарева.

«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле.

На политическом победы уже есть – свидетельство тому выборы в Хабаровском крае и Владимирской области, где выиграли представители ЛДПР. У нас уже три губернатора и, думаю, их количество будет расти», – цитирует сайт ЛДПР главу фракции Владимира Жириновского.

Но это произойдет не ранее 8 декабря – в этот день Кокорин и Мамаев могут покинуть камеры СИЗО.

Первые апелляции мужчин отклонил суд.

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