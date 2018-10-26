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«Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР». Депутаты навестили футболистов в СИЗО

«Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР». Депутаты навестили футболистов в СИЗО
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Первый трансфер в истории ФК «Бутырка».

В СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева навестили первые скауты: делегация ЛДПР с участием депутата фракции Ивана Сухарева.

«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле.

На политическом победы уже есть – свидетельство тому выборы в Хабаровском крае и Владимирской области, где выиграли представители ЛДПР. У нас уже три губернатора и, думаю, их количество будет расти», – цитирует сайт ЛДПР главу фракции Владимира Жириновского.

  • Но это произойдет не ранее 8 декабря – в этот день Кокорин и Мамаев могут покинуть камеры СИЗО.
  • Первые апелляции мужчин отклонил суд.
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