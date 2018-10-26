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«Коммерсантъ»: Леонид Федун сомневается в целесообразности назначения Олега Кононова

«Коммерсантъ»: Федун сомневается в целесообразности назначения Кононова
Eurosport

42 мин. назад

Сначала уволили тренера, теперь думают кем заменить.

Кандидатура Олега Кононова в качестве нового главного тренера «Спартака» устраивает далеко не всех руководителей московского клуба.

Главным сторонником приглашения коуча тульского «Арсенала» остается брат владельца клуба Леонида Федуна и член совета директоров «Спартака» Андрей Федун. Леонид, как и другие управленцы, сомневается в уровне кандидата и целесообразности такого назначения, сообщает «Коммерсантъ».

  • Ранее сообщалось, что Кононову предложат однолетний контракт, а процедура расторжения его соглашения с «Арсеналом» начнется после матча с «Оренбургом».
  • Кононов до Тулы работал в «Краснодаре» и «Ахмате», с «быками» в сезоне-2014/15 он взял бронзу чемпионата России.
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