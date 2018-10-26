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Фабио Капелло: «Ну, дурачок же ты, Кокорин! Мне очень обидно за него»

Капелло: «Ну, дурачок же ты, Кокорин! Мне обидно за него»
Eurosport

1 час назад

Бывший коуч очень расстроен.

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о том, как отрегировал на скандал с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!

Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши упражнения и задания. Даже не просто четко, а с энтузиазмом. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал – так надо!

Понимаете, у игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Так вот у Кокорина не было рядом такого человека. Уже когда я ушел из сборной России, то видел в сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так!

Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!» – цитирует Капелло Sports.ru.

  • Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год.
  • Кокорина вместе с Павлом Мамаевым арестовали до 8 декабря за драку с чиновником Минпромторга, гендиректором «НАМИ» и избиение водителя ведущей Первого канала.
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