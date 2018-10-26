Игрок «Краснодара» Павел Мамаев: «Нам устроили показательную порку»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считает несправедливым свое нахождение в СИЗО.

«Занимаемся упорно, форму не теряем и стараемся тут не унывать. Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.

Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история – разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?

Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем, ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации, в которую попали», – передает «МК» слова Мамаева, сказанные навестившему его депутату Ивану Сухареву.

8 октября Мамаев и Кокорин поучаствовали в драках с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталием Соловчуком.

Суд отправил их под арест в СИЗО до 8 декабря.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте