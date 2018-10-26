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«Сейчас бычок упадет». Родриго Бекао оседлал символ «Краснодара» в мощном промо ЦСКА

«Сейчас бычок упадет». Бекао оседлал символ «Краснодара» в мощном промо ЦСКА
Eurosport

1 час назад

Москвичам снова плюс в карму за ролик.

ЦСКА выложил мощный промо-ролик к матчу десятого тура чемпионата России-2018/19 против «Краснодара».

В видео полузащитник армейцев Родриго Бекао в образе ковбоя укрощает строптивого быка – символ «Краснодара». На майке бразильца вместо его реального имени написано «Родео Быкао». «Идет бычок, бодается, очки свои берет. Но с ЦСКА встречается…» – говорит закадровый голос. «Сейчас он упадет» – заканчивает незамысловатое стихотворение Бекао.

  • ЦСКА и «Краснодар» делят второе-третье место.
  • Обе команды набрали по 19 очков. Впереди только «Зенит» (25 баллов).
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