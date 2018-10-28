Игорь Семшов – о судействе в ПФЛ: «Такие мрази не должны работать в футболе»

Главный тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов прокомментировал поражение команды от липецкого «Металлурга» в матче 15-го тура ПФЛ группы «Центр» (0:1).

«Хочу объявить огромную благодарность своим футболистам. Парни старались, и я за них горд. И я горд ими вдвойне после того, как посмотрел запись забитого нами мяча на 92-й минуте. Я не побоюсь сказать, даже если меня оштрафуют: такие мрази, которые судили нас сегодня, не должны находиться в футболе. Они портят футбол, они портят все.

Я хочу, чтобы РФС и ПФЛ обратили внимание на такой беспредел. Еще раз повторяю: беспредел! Я в футболе не один год, я видел то, что многие вообще никогда не видели, но то, что творилось сегодня, – это беспредел. Когда удаляют за какие-то непонятные нарушения, когда мяч на метр выходит за линию, а судья не свистит. Когда нами забивается чистейший гол, но его не засчитывают. А когда забивает соперник – на нашем футболисте не свистится нарушение. Может быть, это эмоции, но мои футболисты сегодня не заслужили поражения.

Футбольного бога не обманешь. Если судья, который сегодня судил, думает, что он нас обхитрил, нас обманул – нет, он себя обманул. А мы будем двигаться дальше. Я больше не хочу отвечать, потому что эмоции через край. Мне просто жалко своих ребят за то, что какие-то нелюди издевались над ними», – приводит слова Семшова «Чемпионат».

В группе «Центр» ПФЛ участвуют 14 команд. «Металлург» идет на третьем месте, «Химик» – на пятом.

Семшов руководит «Химиком» с июня 2018 года.

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