«СЭ»: московский «Спартак» проведет переговоры с тренером «Ростова» Валерием Карпиным

«Спартак» может и хочет вернуть Карпина. В «Ростове» об этом уже знают.

По информации «Спорт-Экспресс», вечером 28 октября руководство московского «Спартака» проведет переговоры с действующим тренером «Ростова». В контракте коуча с южанами нет пункта об отступных.

Ранее сообщалось, что на пост в «Спартаке» претендуют Станислав Черчесов и Олег Кононов.

После увольнения Карпина в 2014-м Леонид Федун назвал коуча «сбитым летчиком».

В ответ на это Валерий заявил, что у владельца «Спартака» слишком часто меняется курс развития»

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2012-й, а затем с 2012 по 2014-й.

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